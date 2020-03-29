РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Полицейские Подольска выдали свыше 120 уведомлений о приостановке деятельности организациям в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 28 марта прошел рейд с сотрудниками полиции по проверке организаций, подлежащих временному приостановлению деятельности в связи с постановлением «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области».

«Всего было проверено свыше 2,1 тысячи объектов торговли и услуг. По результатам выдано 122 уведомления о необходимости приостановления деятельности. Рекомендовано разместить на входных группах объявления для клиентов о вынужденных мерах и сроках приостановления деятельности. В случае бездействия ответственные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с уголовным кодексом и кодексом РФ об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Жители могут сообщить о нарушениях в дежурную службу УМВД РФ по Подольску по телефону: 8(496) 763-02-63.

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