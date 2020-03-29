РИАМО - 29 мар. В Москве среди новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки оказалось свыше 30 пожилых людей и 13 детей, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Среди новых заболевших - 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

Из выявленных за сутки заболевших 13 человек в последние две недели посещали страны Европы.

Как уточняется на сайте Роспотребнадзора, всего в стране на воскресенье было выявлено 1543 случая заражения Covid-2019, выздоровело 64 человека.

На сегодняшний день распространение инфекции на территории страны в основном связано с завозами вируса из европейских стран.

Москвичам настоятельно рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, чтобы предотвратить распространение Covid-2019.При прогулках, а также в магазинах горожане должны соблюдать дистанцию друг от друга 1,5-2 метра.

Пожилым жителям лучше вообще отказаться от прогулок. Еду и лекарства на дом им будут доставлять волонтеры и соцработники.

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