РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Пожарные Подольска ликвидировали возгорание травы на склоне у горнолыжного комплекса в микрорайоне Красная Горка, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

По словам одного из очевидцев, инцидент на склоне со стороны реки Пахра у горнолыжного комплекса «Красная горка» произошел 28 марта в районе 18:30.

«Возгорание было ликвидировано в тот же день», - сказал собеседник агентства.

За прошедшие сутки на территории Подмосковья произошло почти 550 пожаров. Их тушили около 4,8 тысячи человек.