РИАМО - 29 мар. В Москве скончался пожилой пациент, у которого подтвердили пневмонию и нашли коронавирусную инфекцию нового типа Covid-19, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«В одной из московских больниц скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - отмечается в материале.

Умершему было 90 лет. По данным медиков, у него также была хроническая ишемия мозга, энцефалопатия и паркинсонизм.

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