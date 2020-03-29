РИАМО - 29 мар. В Москве скончался пожилой пациент, у которого подтвердили пневмонию и нашли коронавирусную инфекцию нового типа Covid-19, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
«В одной из московских больниц скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - отмечается в материале.
Умершему было 90 лет. По данным медиков, у него также была хроническая ишемия мозга, энцефалопатия и паркинсонизм.
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