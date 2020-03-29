РИАМО - 29 мар. Жителям столицы при прогулках следует соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра, это поможет сдержать распространение коронавирусной инфекции в городе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо», - написал мэр в личном блоге.
Он напомнил, что безопасная дистанция друг от друга – это 1,5-2 метра.
По словам мэра, сейчас на улицах города можно увидеть много гуляющих, а в парках шумные компании жарят шашлыки. Хотя сейчас рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, особенно пожилым горожанам, которые находятся в группе риска.
В столице было зафиксировано свыше 1 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В городе пациентов с легкой формой заболевания оправляют на домашнее лечение. Власти Москвы планируют использовать все доступные технические и организационные средства для наблюдения за заболевшими Covid-2019, которые должны соблюдать режим самоизоляции.
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