РИАМО - 29 мар. Из-за рекомендованного режима самоизоляции для недопущения распространения коронавируса в московских парках сильно уменьшилось количество отдыхающих, но все еще есть веселые компании, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В городские парки пришли всего 52 тысячи человек. Ничтожно мало по сравнению с «обычной» весенней субботой», - написал мэр в личном блоге.

Собянин подчеркнул, что на природных территориях на сегодняшний день нередко можно увидеть шумные компании и шашлыки.

Он напомнил, что для нераспространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать режим самоизоляции, а при прогулках стоит держаться друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра.

Мэр отметил, что от выполнения данных простых правил в ситуации распространения коронавируса может зависеть здоровье и жизнь горожан и их близких.

До 5 апреля в города закрыты непродовольственные магазины, заведения общепита, развлекательные центы, парикмахерские и так далее. Москвичам рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, а из дома выходить только в случае необходимости – за продуктами или лекарствами.

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