РИАМО - 29 мар. На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 москвичам рекомендовали оставаться дома, многие прислушались к рекомендациям властей и перешли на самоизоляцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Большинство москвичей также прислушались к рекомендациям властей и остались дома, за что им огромное спасибо», - написал Собянин в личном блоге.

Он также уточнил, что в Москве отмечается серьезное сокращение объемов перевозок в общественном транспорте.

Мэр столицы отметил, что 28 марта, в сравнении с «обычной субботой», число пассажиров московской подземки снизилось в три раза, а пассажиропоток на наземном общественном транспорте упал вдвое. Это является свидетельством того, что многие москвичи действительно остались дома.

В Москве число случаев заражения превысило 1 тысячу, в городе принимается целый комплекс мер для сдерживания распространения вируса.

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