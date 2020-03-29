РИАМО - 29 мар. В Москве на фоне угрозы распространения коронавируса закрылись 14,9 тысячи предприятий общественного питания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве закрылись 14,9 тысячи предприятий общественного питания и более 40 тысяч магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет», - написал Собянин в личном блоге.

Специалисты проверяют, закрылись ли предприятия и магазины, как того требуют меры, принятые городскими властями для сдерживания распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

Собянин поблагодарил местных предпринимателей за соблюдение дисциплины и ответственность в сложное время.

По 5 апреля в Москве закрыты непродовольственные магазины, заведения общественного питания, развлекательные центры, парикмахерские и так далее. Горожанам рекомендуется оставаться дома, а выходить только в случае реальной необходимости – за продуктами или лекарствами.

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