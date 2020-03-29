РИАМО - 29 мар. Всем работающим в Москве магазинам и аптекам нужно сделать специальную разметку, которая поможет посетителям соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию», - написал Собянин в личном блоге.

В Москве и Подмосковье был объявлен режим повышенной готовности из-за распространения Covid-2019. Пожилым жителям региона рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, так как они находятся в зоне риска.

В Московском регионе закрыли непродовольственные магазины, кафе, рестораны, бани, салоны красоты, развлекательные, образовательные центры и другие учреждения. Транспорт работает по режиму выходного дня.

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