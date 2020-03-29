РИАМО - 29 мар. Столичные власти будут использовать все технические и организационные средства для наблюдения за зараженными коронавирусной инфекцией, которые должны соблюдать режим самоизоляции, которые проходят самоизоляцию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жесткое. Мы включим для этого все технические средства, которые имеются у города, и организационные», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в городе уже был пример с одним из больных, который решил нарушить правила самоизоляции. Вскоре он был обнаружен и доставлен в одну из инфекционных больниц.

В Москве общее число заболевших коронавирусом составляет 817 человек. Некоторых пациентов с легкой формой заболевания переводят на домашнее лечение.

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