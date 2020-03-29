РИАМО - 29 мар. На сегодняшний день 800 волонтеров готовы оказать помощь пожилым москвичам, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Они помогут соцкомплексу правительства Москвы доставить все необходимое москвичам старше 65 лет и совершеннолетним горожанам с хроническими заболеваниями», - говорится в сообщении.

Всего в мегаполисе проживают порядка 1,8 миллиона горожан старше 65 лет, около 20% из них - это одинокие пенсионеры, которые сейчас особенно нуждаются в поддержке.

Все желающие стать волонтером могут подать заявку на сайте. Заявки принимают от горожан в возрасте от 18 до 50 лет. Для добровольцев в городе были разработаны четкие алгоритмы работы, все волонтеры обязательно проходят обучение.

А пожилые люди смогут отличить волонтеров от мошенников по бейджам с символикой проекта, а также можно проверить личность добровольца по телефону: +7-495-633–63–83.

Кроме того, помогать москвичам горожанам старше 65 лет, которые находятся в режиме самоизоляции, в качестве волонтера можно в рамках акции «Мывместе» (мывместе.мосволонтер.рф). Узнать дополнительную информацию можно по телефону: +7-800-200–34–11.

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