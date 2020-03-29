РИАМО - 29 мар. Российский писатель-фантаст, сценарист и блогер Никита Аверин высказал мнение, что сейчас неэтично писать романы на тему пандемии коронавируса, хотя есть люди, которые пытаются прославиться на данной теме, сообщает Nation News.

«Лично для меня нынешняя ситуация с пандемией коронавируса не может являться поводом для написания очередной книги. У меня такого желания не возникает. Но я уже вижу большое число романов, которые появляются прямо на ходу: «Любовь во время карантина», «Роман в карантинных томах», «Заразные», — сказал Аверин.

Он назвал такие книги на фоне распространения коронавируса неэтичными. И считает, что многие писатели на сегодняшний день пытаются «ухватить свой кусочек популярности и известности».

По его словам, на сегодняшний день пандемия коронавируса в мире находится на острой стадии, у многих людей болеют и погибают близкие и родственники.

«Во время массового психоза такие произведения, даже если они очень хорошие, с гуманитарным посылом, они все равно создают негативный фон. Подобного рода романы, произведения нужно писать, но спустя годы после произошедших событий», — убежден Аверин.

Он уточнил, что такие события должны быть переосмыслены.

Аверин напомнил о различии документалистики и художественного произведения. Ведь во втором случае автор не объективен, а создает реальность в книге через призму собственного восприятия, а значит может быть не так понят читателями.

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