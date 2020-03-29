РИАМО - 29 мар. За сутки на горячую линию Москвы по вопросам коронавирусной инфекции обращаются порядка 1 миллиона раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Поток звонков огромен, сейчас он достигает миллиона звонков в сутки. Мы начинали с 5 тысяч - 6 тысяч. Но все равно не всем удается ответить», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что все желающие обязательно смогут получить ответ на свой вопрос.

Столичная горячая линия принимает звонки ежедневно с 08:00 до 21:00. Задать вопросы, связанные с распространением Covid-2019, можно по телефону: 8(495)870-45-09.

В Москве общее число заболевших коронавирусом составляет 817 человек.

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