РИАМО – 29 мар. Общественным объединениям необходимо каждый год предоставлять отчеты о своей деятельности, в том числе нужно предоставлять документы о получении средств от иностранных организаций и граждан, говорится в сообщении пресс-службы управления Минюста России по Московской области.

«В соответствии с частью 1 статьи 29 федерального закона от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных объединениях» <…> общественное объединение обязано ежегодно информировать управление о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц», — говорится в сообщении.

Общественное объединение представляет в управление Минюста России по Московской области документы, содержащие информацию об объеме получаемых им от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целях их расходования или использования, а также об их фактическом расходовании или использовании, ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по форме №ОН0003, утвержденной приказом №170.

В случае неисполнения требований законодательства ведомство выносит предупреждения некоммерческим организациям, привлекает их к административной ответственности, направляет исковые заявления в суд о ликвидации некоммерческих организаций и о прекращении деятельности в качестве юридического лица, исключении из единого государственного реестра юридических лиц.