РИАМО - 29 мар. Возгорание произошло в квартире в поселке Быково Раменского городского округа, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 21:31 28 марта потупила информация о возгорании по адресу: Раменский городской округ, поселок Быково, улица Чапаева, дом 4, квартира 65.

«Есть пострадавший. В 22:12 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на территории Московской области произошло 546 пожаров. Их тушили почти 4,8 тысячи человек.