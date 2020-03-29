РИАМО - 29 мар. В воскресенье в Подмосковье и Москве воздух может прогреться до 15 градусов тепла, местами пройдут небольшие дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Ожидается переменная облачность, вечером местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 13-15, по области - 10-15 градусов», - говорится в сообщении.
Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 30%.
Синоптики отмечают, что фактором, которой может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, может стать очередное понижение атмосферного давления. Таким людям необходимо контролировать артериальное давление, принимать рекомендованные врачом препараты.
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