РИАМО - 29 мар. В воскресенье в Подмосковье и Москве воздух может прогреться до 15 градусов тепла, местами пройдут небольшие дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается переменная облачность, вечером местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 13-15, по области - 10-15 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 30%.

Синоптики отмечают, что фактором, которой может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, может стать очередное понижение атмосферного давления. Таким людям необходимо контролировать артериальное давление, принимать рекомендованные врачом препараты.