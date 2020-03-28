РИАМО - 28 мар. Третий этап благоустройства набережной озера Сенеж завершат в Солнечногорске в текущем году, здесь обустроят зону отдыха с качелями и смотровую вышку, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

К реализации проекта по благоустройству набережной приступили в 2018 году, а осенью 2019 года была открыта вторая очередь.

«Третья очередь набережной продлится до мастерской управления «Сенеж». Здесь создадут амфитеатр с навесом и обустроят пляжную зону. Специальные места будут обустроены и для рыбаков. Также на набережной появится зона отдыха с качелями и смотровая вышка», - говорится в сообщении.

Кроме того, на данной территории установят новое освещение и разобьют клумбы. Протяженность благоустроенного в этом году маршрута составит порядка 2 километров.

Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Подмосковья.

«Наша самая основная задача — чтобы все, что мы делаем по благоустройству, отвечало на запросы жителей. Обсуждаться должен каждый проект. Мы скрупулезно эту работу ведем в рамках различных мероприятий», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.