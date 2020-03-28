РИАМО - 28 мар. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в столице расцвели первые нарциссы, цветы распустили слишком рано, обычно он появляются в городе в середине апреля, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«В «Аптекарском огороде» всегда теплее, чем в других местах Москвы, поэтому все расцветает раньше. В апреле распустятся сакуры, десятки видов магнолий с цветками до 30 сантиметров в диаметре, рябчики, яблони, сливы, вишни, абрикосы, груша и другие плодовые деревья», - говорится в сообщении.

А в мае на территории сада расцветет рекордное количество тюльпанов — свыше 100 тысяч цветов. В этом году в «Аптекарском огороде» сделан акцент на наиболее экзотические и модные сорта, включая бахромчатые и попугайные с лепестками, похожими на перья птиц.

Сейчас сад закрыт для посещения из-за коронавируса — до особого распоряжения властей города. Как только «Аптекарский огород» откроется, в нем сразу стартует XX Весенний фестиваль цветов.