РИАМО - 28 мар. Для пассажиров старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции на время угрозы распространения коронавирусной инфекции, холдинг «РЖД» разработал технологию возврата неиспользованных проездных документов на поезда отправлением до 1 июня 2020 года, оформленных в билетных кассах, сообщается на сайте РЖД.

«Теперь пассажир, относящийся к указанной возрастной группе, может обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по телефону: 8 (800) 775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор ЕИСЦ фиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки», - отмечается в материале.

Также в ходе беседы с оператором будет согласован пункт продажи, в котором пассажир в течение полугода сможет вернуть деньги при наличии оригинала проездного документа. Также с пассажиров старшего возраста не будут взиматься дополнительные платы и сборы при возврате билетов.

С условиями возврата в остальных случаях можно ознакомиться на официальном сайте транспортной компании.

Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Также вернуть неиспользованный проездной документ в билетную кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.

Задать свои вопросы о возврате билетов и средств можно по телефонам: 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), 8 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).