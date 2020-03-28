РИАМО - 28 мар. На этой неделе специалисты компании «Россети» отметили рост числа обращений потребителей в режиме онлайн по сравнению с показателями прошлого года как по стране, так и в Московском регионе, говорится в сообщении министерства энергетики Московской области.

«За прошедшую неделю, несмотря на то, что в качестве временной меры 893 из 1 017 центров по работе с клиентами группы компаний ведут прием в дистанционном и онлайн-формате, количество обращений выросло на 10%. Заочная форма взаимодействия демонстрирует эффективность и ни в чем не уступает очному формату общения с клиентами№, - говорится в сообщении.

С 18 по 28 марта по России на 34% увеличилось число обращений в режиме онлайн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Число звонков в контакт-центры выросло более чем на 50%, количество обращений посредством интерактивных сервисов - на 45%. Документы по уже обработанным заявкам направляются в электронном виде в личный кабинет и по электронной почте.

В Подмосковье и Москве количество обращений граждан в компанию «Россети Московский регион» через дистанционные сервисы увеличилось на 40%.

Связаться с энергетиками можно через Единый портал электросетевых услуг (портал-тп.рф), мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей также работает онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф.

Жители области и столицы могут обратиться в компанию «Россети Московский регион», в том числе для подачи заявки на технологическое присоединение, через «Личный кабинет» на портале utp.moesk.ru или по круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8-800-700-40-70.