РИАМО - 28 мар. По информации о стрельбе в ребенка из пневматического оружия столичные следователи начали проверку, сообщила РИАМО в субботу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения следует, что мальчик, возвращаясь домой после игры в футбол во дворе, почувствовал жжение в районе грудной клетки. Также в информации уточняется, что мальчик увидел под футболкой металлический шарик предположительно от пневматического пистолета», - сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление фактов, указанных в информации.

По результатам данной проверки специалисты примут процессуальное решение, заключила Иванова.