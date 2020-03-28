РИАМО - 28 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет в соцсети «ВКонтакте» новые лимитированные карты «Стрелка-Тройка» с собственным дизайном.

Конкурс призван поддержать тех, кто ответственно относится к своему здоровью. Чтобы принять участие, нужно быть подписанным на группы «РИАМО в Москве» и «РИАМО в Подмосковье». Также нужно выбрать себе занятие из нашего «Карантинного календаря» и запечатлеть его на фото или видео, после чего опубликовать соответствующий пост на своей странице и поставить хештег #СидимДома_ЧитаемРИАМО.

Автор самой интересной работы получит карту «Стрелка-Тройка» с нашим дизайном. Итоги подведут 6 апреля.

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