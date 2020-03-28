РИАМО - 28 мар. Москвичам рекомендовали провести нерабочую неделю дома, а также не посещать природные территории столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосприроды.

«Несмотря на то, что природные территории принимают все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции, просим вас проявить заботу о здоровье ваших близких и придерживаться режима самоизоляции», - отметил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Рослесхоз и Мосприрода призвали жителей мегаполиса воздержаться от прогулок по природным территориям, таким образом можно защитить себя от коронавируса, а природу города от пожаров, которые чаще всего происходят в выходные, когда жгут костры любители шашлыков.

Нерабочая неделя объявлена по всей стране с 30 марта по 5 апреля. Данное решение озвучил президент России Владимир Путин 25 марта при обращении к жителям в связи с распространением коронавируса.

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