РИАМО - 28 мар. На время нерабочей недели, с 30 марта по 5 апреля, будут открыты только круглосуточные отделения «Почты России», сообщается в группе почтового оператора в соцсети «ВКонтакте».

«С 30 марта по 5 апреля все отделения «Почты России», кроме круглосуточных, будут закрыты для посещения. Пенсии и социальные пособия будут доставлены на дом по стандартному графику без изменений», - говорится в сообщении.

Граждан призвали воспользоваться дистанционными сервисами, доступными на сайте и в мобильном приложении «Почты России».

О режиме работы отделений после 5 апреля сообщат дополнительно.