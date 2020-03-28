РИАМО - 28 мар. Сотрудники «Мосэнергосбыта» перешли на дистанционное обслуживание потребителей, в офисах компании клиентам будут доступны только терминалы самообслуживания, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Все оказываемые АО «Мосэнергосбыт» услуги граждане могут получить без очного посещения клиентских офисов: в личном кабинете клиента (my.mosenergosbyt.ru) и мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт», на сайте компании (подать обращение через раздел «Виртуальная приемная»), с помощью чат бота на сайте и в мессенджере Viber», - говорится в сообщении.

Также обращение можно подать через официальные аккаунты компании в соцсетях, почту info@mosenergosbyt.ru или по телефону контактного центра: +7 (499) 550-9-550.

Полностью на дистанционное обслуживание клиентов перешли офисы «Бутово», «Новокосино» и «Солнцево» в столице. В остальных клиентских офисах компании в городе очно обслуживать клиентов будут только в исключительных случаях и по предварительной записи (+7 (499) 550-9-550).

В стране в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя.

С субботы в Подмосковье и Москве были закрыты непродовольственные магазины, кафе, рестораны, парикмахерские, СПА-салоны, развлекательные центры и другие учреждения. Для жителей продолжают работу продуктовые магазины, аптеки, заправки, точки общепита, которые работают на вынос, магазины с товарами для животных, табачные лавки и другие.