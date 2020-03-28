РИАМО - 28 мар. Подсветку зданий и сооружений отключили в Подмосковье и Москве в рамках экологической акции «Час Земли» до 21:30.

В частности, в Московской области отключили подсветку Ледового дворца «Витязь», Химкинской картинной галереи имени С. Н. Горшина, Николо-Угрешского монастыря, сквера на улице Привокзальной в Шаховской, Введенского владычного женского монастыря, зданий «Мособлгаза» и «Мособлэнерго». Всего в акции принимают участие 39 муниципалитетов региона, будет отключена подсветка около 500 зданий и объектов.

На территории столицы подсветку выключили в Кремле, парках, гостиницах «Украина» и «Славянская», на Смоленском метромосту, в торгово-развлекательном центре «Европейский», столичном парламентском центре, на «доме-книжке» на улице Новый Арбат, павильоне МЦД и других зданиях и сооружениях.

К акции может присоединиться любой житель региона, для этого достаточно отключить в своем доме свет на один час.

Экологическая акция «Час Земли» проводится во всем мире с 2007 года. Каждый год в ней участвуют свыше 2 миллиардов человек.