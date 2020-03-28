РИАМО - 28 мар. После выздоровления от коронавирусной инфекции Covid-19 из московских медучреждений выписали еще 10 человек, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Повторно взятые анализы у всех выписанных показали отрицательный результат.

«Количество человек, выписанных после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличивается. Это отличные новости. Вчера сразу 10 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 28 людей завершили лечение в стационарах», - сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Некоторым пациентам необходимо оставаться под наблюдением после выписки, они получили соответствующие рекомендации.

В Москве за прошедший день зарегистрировали 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 817 человек. Всего в РФ зафиксировано 1264 случаев коронавируса.

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