РИАМО - 29 мар. Пригородные поезда переходят на летнее расписание, для удобства пассажиров назначили 17 дополнительных электропоездов, два из них начнут курсировать в апреле, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Маршруты восьми поездов изменились, при этом скорректировали периодичность курсирования еще 12 пригородных поездов. 17 дополнительных поездов назначили для удобства пассажиров.

«На Горьковском направлении назначается один поезд № 7084 Москва – Владимир по субботам (с 25 апреля), отправление в 09:38. Периодичность курсирования поезда №7111 Железнодорожная – Москва изменится: он будет ходить с понедельника по субботу (с 25 апреля), отправление в 08:25», – говорится в сообщении.

На Казанском направлении назначается семь поездов, изменится маршрут следования и периодичность курсирования трех поездов, изменится маршрут следования поезда №6806 Москва – Куровская (поезд проследует до станции Черусти, время отправления 07:04), изменится периодичность курсирования двух поездов – № 6503 и № 6552 (Ипподром – Москва отправится в 04:49, Москва – Ипподром – в 12:43).

На Киевском направлении по выходным будут курсировать пять новых поездов (из Москвы в Кресты и обратно, из Малоярославца в Москву, из Москвы в Калугу и обратно). Изменится периодичность курсирования пяти поездов (из Лесного городка в Москву и обратно, из Москвы в Нару и обратно, из Апрелевки в Москву). Изменится маршрут поезда №6485 Москва – Нара. Будет курсировать №6383 Москва – Малояровславец.

На Павелецком направлении назначают два поезда: №6993 Москва – Яганово, отправление в 16:05, №6994 Яганово-Москва, отправление в 19:01. Вместо №6391 Москва – Михнево будет следовать №6991 Москва – Яганово, отправление в 07:05. Вместо №6392 Михнево-Москва будет следовать №6992 Яганово – Москва, отправление в 09:57. Изменится периодичность курсирования одного поезда и маршрут одного поезда (№6923 и №6904).

На Савеловском направлении по выходным будут курсировать два дополнительных электропоезда: №6354 Москва-Савелово, отправление в 15:31 №6361 Савелово – Москва, отправление 18:19.

ЦППК просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».