РИАМО - 28 мар. В федеральном медико-биологическом агентстве России (ФМБА РФ) разработали лекарство, которое способно лечить коронавирусную инфекцию нового типа Covid-2019, передает Федеральное агентство новостей.

Новый препарат создали на базе противомалярийного препарата «Мефлохин».

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», — сказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов в препарат позволяет ему препятствовать формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома. Также это решение позволило повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких.

Лекарство, по данным ФМБА, может обеспечить эффективное лечение больных коронавирусом любой степени тяжести.

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. На сегодняшний день выявлено свыше 622 тысяч случаев заражения. В России было зарегистрировано 1264 случая заболевания.

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