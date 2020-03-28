С 28 марта по 5 апреля объявлена карантинная неделя, на время которой жителям Москвы рекомендовано оставаться дома. Свою работу прекратили все развлекательные заведения столицы: рестораны, кафе, клубы, торговые центры и магазины. Корреспонденты РИАМО прогулялись по пустынной Москве, чтобы увидеть, как город встречает первый день карантина.