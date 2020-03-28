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РИАМО
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Пелагия Тихонова
С 28 марта по 5 апреля объявлена карантинная неделя, на время которой жителям Москвы рекомендовано оставаться дома. Свою работу прекратили все развлекательные заведения столицы: рестораны, кафе, клубы, торговые центры и магазины. Корреспонденты РИАМО прогулялись по пустынной Москве, чтобы увидеть, как город встречает первый день карантина.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Коронавирус внес свои поправки в современную историю. Первый Макдональдс на Пушкинской, который выдержал огромные очереди в 1990 году, сейчас пустует. Но работать продолжает – в одном из входов оборудована касса для заказов навынос.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Некоторые известные международные сети не работают даже навынос.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Тверская улица вряд ли помнит такую тишину: рестораны и кафе безлюдны. Некоторые заведения работают только на доставку.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
С духовной пищей ситуация аналогичная: все театры, музеи и галереи остановили свою работу.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Непривычно пустое московское метро в первый день карантинных каникул. Теперь свободные места есть везде: в вагонах, на эскалаторах и лавочках центральных станций.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В витринах закрытых магазинов мелькают только печальные манекены.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Вдалеке над Кремлем белеет утренняя дымка, а Москва кажется тихим провинциальным городом, который только начал просыпаться.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Одно из самых тусовочных мест Москвы – Камергерский переулок – слышит лишь звуки уборочных машин.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На обычно многолюдной площади перед Историческим музеем и ТК «Охотный ряд» встречаются редкие прохожие.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В сердце столицы работает только храм, откуда доносятся звуки утренней службы. Немногочисленные прохожие радуются отсутствию народа и фотографируются, чтобы запечатлеть этот уникальный момент.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Неделя карантина не миновала даже главный универмаг страны – ГУМ.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На «карантинный» замок закрыто и популярное «Boscoсafe» в ГУМе.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Любимая пешеходная зона москвичей и туристов – Никольская улица – непривычно пуста.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Уборка – по расписанию. В этот день активно работали коммунальные службы, готовя улицы Москвы к весне.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Пешеходная зона у парка «Зарядье» закрыта.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В обычный выходной день пройти к стеклу на мосту у парка «Зарядье» бывает сложно.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Дезинфекция в парке «Зарядье».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Полюбоваться Парком Горького пока можно только через массивную решетку.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Некоторые москвичи креативно подходят к выбору гигиенических масок.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Еще никогда горожане не были такими расслабленными.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Но есть и те, кто выходит из дома только для закупки продуктов.
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