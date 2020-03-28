РИАМО - 28 мар. Участников дорожного движения Московской области предупредили о том, что на дорогах появились первые в этом сезоне мотоциклисты, за два дня на трассах региона погибли уже три байкера, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Учитывая хорошую погоду в регионе, на дороги выехали мотоциклисты и увеличилось число велотранспорта. <...> Три погибших мотоциклиста за последние дни. С начала года — уже четыре мотоциклиста и два велосипедиста», - говорится в сообщении.

Очень часто дорожные аварии с участием мотоциклов происходят при перестроении водителей авто. Также нередко мотоциклисты едут со значительным превышением скорости и не учитывают ограниченный обзор.

Любителям мото и велотранспорта в министерстве напомнили о необходимости экипировки и световозвращателей на одежде.

«Учитывайте при поездках, что на дорогах региона за последнюю неделю существенно увеличился трафик из-за наплыва дачников», - отмечается в материале.