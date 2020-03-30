РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Общественная палата Мытищ будет принимать заявления кандидатов по предварительной записи и дистанционно с понедельника, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по связям с общественностью администрации городского округа.

«Уважаемые кандидаты в общественную палату городского округа Мытищи! Обращаем ваше внимание на то, что в связи с принятием мер по предотвращению новой коронавирусной инфекции с 30 марта в нашем муниципалитете изменится порядок приема заявлений для кандидатов. Заявления будут приниматься в МФЦ по адресам: улица Карла Маркса, дом №4 и улица Мира, строение 32/2. Прием ведется строго по предварительной записи по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30. А также документы принимаются дистанционно в электронном виде на почту: mmruso@yandex.ru», - говорится в сообщении.

Необходимо также обратить внимание на условия подачи заявлений и перечень необходимых документов, который указан на сайте администрации городского округа Мытищи.