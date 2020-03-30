РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 мар. В подмосковной Балашихе инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) РФ не будут работать с понедельника из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В целях предупреждения распространения инфекции в налоговых органах Московской области усилены профилактические меры по защите граждан, поэтому с 30 марта по 3 апреля в ИФНС РФ по Балашихе и межрайонной ИФНС №20 по Московской области в микрорайоне Железнодорожный прием налогоплательщиков осуществляться не будет.

С 26 марта также приостановлен прием налогоплательщиков по субботним дням.

С 6 апреля в операционных залах ИФНС городского округа прием налогоплательщиков будет осуществляться только по предварительной записи через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через онлайн-сервис, обслуживаться не будут.