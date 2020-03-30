РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. В Домодедове с понедельника не будет осуществляться движение трансферных автобусов, сообщается на официальном сайте АО «Центральная ППК».

«Уважаемые пассажиры мультимодальных маршрутов городов Пушкино и Домодедово! Информируем вас, что с 30 марта по 5 апреля 2020 года движение трансферных автобусов осуществляться не будет», - говорится в сообщении.

Трансферы осуществлялись по маршрутам: станция Домодедово - микрорайон Новое Домодедово и станция Домодедово - микрорайон Дружба.