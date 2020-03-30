РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В подмосковном Подольске с понедельника первичная регистрация безработных граждан будет проходить только по предварительной записи, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«С 30 марта первичная регистрация граждан будет проходить строго по предварительной записи. Записаться можно по телефонам: 8(496)763-68-91, 8(496)758-30-61 и по электронной почте podolsk.czn@yandex.ru. Перерегистрацию можно пройти дистанционно по электронной почте», - говорится в сообщении.

Для перерегистрации по почте в назначенную Центром занятости дату перерегистрации нужно направить на адрес Подольского центра занятости podolsk.czn@mosreg.ru четыре фотографии документов паспорта и трудовой книжки по специальным формам №№1, 2, 3, 4, размещенным в группе. На фотографиях должно быть отчетливо видно лицо того, кто перерегистрируется, и информация из документов. Результат прохождения дистанционной перерегистрации вышлют на электронную почту.

В качестве подтверждения следующей даты перерегистрации ответным письмом нужно отправить фотографию по форме №5. При невозможности пройти процедуру дистанционно нужно связаться с инспектором по телефону: 8(496)763-04-13.