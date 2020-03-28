РИАМО - 28 мар. В Подмосковье и Москве в начале следующей недели пройдет снег, могут образоваться сугробы высотой до 5 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В ночь на понедельник, 30 марта, регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Начиная с северо-западных районов Москвы, пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, переходящие в утренние часы в мокрый снег и снег. По предварительным расчетам, может выпасть до 2 миллиметров осадков», - говорится в сообщении.

На 9 часов утра 30 марта могут образоваться снежные сугробы, их высота может составить до 1 сантиметра.

Днем 30 марта в Московском регионе погоду будет определять холодный атмосферный фронт. Прогнозируются сильный порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега и снега. В Подмосковье и столице может выпасть 1-3 миллиметра, а сугробы могут вырасти до 3 сантиметров.

В последний день марта ожидается похолодание до минус 5 градусов, на дорогах прогнозируется гололедица, днем температура буде от минус 1 до плюс 1 градуса.

Суммарный прирост снега за 30-31 марта в Московском регионе составит 1-5 сантиметров.