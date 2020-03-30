РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. В подмосковном Домодедове с понедельника будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители обеспечивают необходимую жизнедеятельность общества.

С понедельника в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Домодедово будут организованы дежурные группы, но они будут организованы для детей, оба родителя которых работают в структурах, которые обеспечивают необходимую жизнедеятельность общества. Соответственно, для того чтобы попасть в дежурную группу, необходимо будет написать заявление.

Типовое заявление можно будет заполнить у заведующей детского сада.

Питание и уход за ребенком будет полностью организованы, но не будет образовательной деятельности, уклон будет сделан на игровую деятельность и на развитие ребенка.

Также с понедельника будут организованы дежурные группы в школах для детей, чьи родители обеспечивают жизнедеятельность города.