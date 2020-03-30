РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Офис МособлЕИРЦ в городском округе Мытищи будет закрыт с понедельника в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

«Уважаемые абоненты управления «Мытищи»! В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в период с 30 марта по 5 апреля клиентский офис МособлЕИРЦ закрыт. По телефонам контактного центра ежедневно с 08:00 до 22:00 можно получить справочную информацию, проконсультироваться и передать показания: 8(495)374-51-61, 8(496)245-15-99», - говорится в сообщении.

Также можно оплатить услуги ЖКХ без комиссии, узнать информацию по тарифам, передать показания счетчиков, управлять несколькими лицевыми счетами с помощью личного кабинета. Зайти в личный кабинет можно с сайтов мособлеирц.рф и mosenergosbyt.ru или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт».

Передать показания приборов учета и подать заявление в расчетный центр жители могут не заходя в клиентские офисы - через специальные ящики, установленные перед входом в клиентские офисы МособлЕИРЦ. Актуальный режим работы размещен на сайте.