РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. Ледовый дворец «Витязь» в подмосковном Подольске присоединился к международной акции «Час земли» и выключит свет на один час, сообщается в группе «Ледовый дворец Витязь Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ледовый дворец «Витязь» присоединился к международной акции «Час Земли». Это акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира», - говорится в сообщении.

В 2020 году международный Час Земли состоится в 14-й раз (в России - в 12-й раз) — акцию проведут в субботу, 28 марта, в 20:30 по местному времени.