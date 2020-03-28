РИАМО - 28 мар. В столице работает горячая линия по вопросам, связанным с распространением COVID-2019, более 370 тысяч звонков было принято с момента ее запуска - 4 марта, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

После запуска сотрудники горячей линии в основном занимались регистрацией и выдачей больничных горожанам, которые вернулись домой из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Затем функционал колл-центра был расширен.

«С 23 марта горячая линия начала принимать звонки от пожилых и хронически больных москвичей, которые находятся на самоизоляции. Получить социальную и психологическую помощь, а также оформить больничный лист они могут, позвонив по телефону горячей линии: 8(495)870-45-09», - говорится в сообщении.

На горячей линии на сегодняшний день принимают заявки на покупку и доставку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, кормов домашним питомцам, а также на выгул собак, доставку дров и угля на садовые участки пожилым горожанам, которые приняли решение о самоизоляции на даче.

Для оказания всей необходимой помощи пожилым людям была создана сеть, включающая в себя соцработников и волонтеров. С начала недели на горячую линию поступило свыше 30 тысяч запросов на оказание различных соцуслуг.

Горячая линия в мегаполисе работает каждый день с 08:00 до 21:00. Задать вопросы, связанные с распространением COVID-2019, можно по телефону: 8(495)870-45-09.

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