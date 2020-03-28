РИАМО - 28 мар. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуации по коронавирусу, собственники многоквартирных домов в Подмосковье смогут проводить собрания в электронном виде, говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Для участия в собрании собственников в электронной форме нужно зарегистрироваться в личном кабинете ЕИАС ЖКХ региона по ссылке. Там необходимо выбрать функцию «Войти в систему, используя ЕСИА (Госуслуги)», после чего настроить личный кабинет пользователя. Далее нужно найти раздел «Голосования»/«Опросы»/«Общие собрания», где размещаются вопросы для голосования, а затем сделать свой выбор.

«Электронный формат голосования позволяет собственникам решать текущие вопросы, касающиеся их многоквартирных домов, в онлайн-режиме. Система полностью исключает возможность манипуляций, искажения и подтасовки результатов», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В Подмосковье уже подошел к концу второй этап проекта по переходу муниципальных образований на формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов в электронном виде.