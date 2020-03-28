РИАМО - 28 мар. В Московской области в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса дезинфицируют подъезды во всех жилых домах, работы проводятся ежедневно, сообщает оперативный штаб Подмосковья по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Специальными растворами обрабатываются домофоны, ручки входной двери, холл первого этажа; почтовые ящики, перила лестничных маршей, кнопки лифтов, кабины лифтов, полы, дверные и оконные ручки, вентиляционные решетки, загрузочные клапаны мусоропроводов», - говорится в сообщении.

Все вышеуказанные работы проводятся каждый день с применением спиртосодержащего или хлоросодержащего растворов, которые рекомендованы Роспотребнадзором.

Все сотрудники УК, которые убирают и дезинфицируют подъезды, обязательно должны работать в респираторах, перчатках и защитных очках.

В каждом подъезде УК ведет график учета дезинфекции, отмечает проведенные работы. Также каждый день управляющие компании отчитываются о работе в мобильном приложении, отчет должен быть обязательно с фотографиями.

«Если в вашем доме не проводят дезинфекцию, необходимо немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу, местную администрацию или в Госжилинспекцию», - подчеркивается в материале.