РИАМО - 28 мар. В столице столбики термометров в субботу поднялись до плюс 16,3 градуса, это стало новым абсолютным рекордом по теплу для 28 марта, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня в Москве <…> на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 16,3 градуса, что является абсолютным рекордом этого дня за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений», - говорится в сообщении.

Таким образом, было побито достижение 2007 года, тогда воздух в городе прогрелся до плюс 15,3 градуса.

На следующей неделе в столицу придет похолодание. Также ожидается снег и минусовые температуры ночью.