РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. Работы по перепрофилированию детской больницы Подольска в инфекционный центр для приема больных с коронавирусом ведут круглосуточно, в них задействовано 280 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В субботу министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев проверил ход работ по капремонту здания областной больницы в Подольске. Оно будет перепрофилировано под размещение инфекционного отделения с аппаратами ИВЛ для приема пациентов с коронавирусом.

«На объекте (задействовано - ред.) 280 человек. Проведена перепланировка помещений приемного отделения с изолированной «грязной» и «чистой» зонами, ведется монтаж систем вентиляции и подачи медицинских газов. В палатах устанавливаются пластиковые двери, ведется внутренняя отделка помещений. Сроки очень сжатые, работа ведется круглосуточно», - сказал Локтев.

По его словам, ремонт завершат в начале апреля.