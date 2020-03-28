РИАМО - 28 мар. Российское правительство приняло решение о полном закрытии границ страны с 30 марта для предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции, также будет закрыта и граница с Белоруссией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Распоряжение правительства страны подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Россия приостанавливает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Кроме того, будет закрыт сухопутный участок государственной границы между Россией и Белоруссией», - говорится в сообщении.

С 27 марта Россия отменила все регулярные и чартерные рейсы в другие страны, это была необходимая мера для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции. Исключение составили рейсы, на которых российских граждан вывозят из-за границы домой.

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