РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. В подмосковном Подольске неизвестные пытались ограбить банкомат, пробив к нему ход в подвале, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Злоумышленники хотели через подвал пробить пол помещения, где стоит банкомат. Но у них ничего не получилось. Представитель банка подал заявление о покушении на кражу в полицию», - сказал свидетель.

По словам представительницы пресс-службы УМВД России по городскому округу, в дежурную часть УМВД России по Подольску действительно поступило заявление от представителя банка на улице Кирова.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», - сказала представительница.