РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. Глава Подольска поблагодарил волонтеров за помощь гражданам, находящимся в самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Глава городского округа Подольск Николай Пестов 27 марта встретился с волонтерами Волонтерского центра по помощи гражданам, находящимися в самоизоляции в связи с COVID-19. Он поблагодарил волонтеров за помощь и содействие жителям округа. Молодежь обсудила с главой интересующие и волнующие вопросы, с которыми она столкнулась во время своей добровольческой деятельности», - говорится в сообщении.

Около 70 человек с 26 марта вызвались оказывать помощь от волонтерского центра. Они доставили продуктовые наборы более чем по 200 адресам. Оперативный штаб также посетил защитник ХК «Витязь» Егор Воронков, который выступил с поддержкой волонтеров и доставил продукты в многодетную семью в микрорайоне Климовск.

Сделать доброе дело и вступить в ряды волонтеров может любой желающий от 18 до 50 лет. Для этого нужно позвонить в оперативный штаб по телефонам 8(496)750-04-93, 8(969)017-54-56; написать в direct Instagram @kdm_podolsk или на электронную почту volonter.podolsk@yandex.ru. Жителям, нуждающимся в помощи, необходимо позвонить в оперативный штаб Волонтерского центра.

Оперативный штаб находится и на базе структурного подразделения молодежного центра «Максимум» (Подольск , Ульяновых, 1), время работы с 10:00 до 18:00.

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