РИАМО - 28 мар. В столице умерла 69-летняя пациентка с пневмонией, у которой был положительный диагноз на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», - говорится в сообщении.

У пожилой женщины также был ряд заболеваний: кардиосклероз, атеросклероз второй степени и хронический пиелонефрит.

Умершая женщина была по профессии врачом-эпидемиологом. Она трудилась преподавателем в вузе и не контактировала с зараженными коронавирусом.

Москвичам напомнили о том, что режим самоизоляции необходимо соблюдать пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания. Им не стоит выходить из дома, а продукты и лекарства им будут доставлять волонтеры.

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