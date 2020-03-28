РИАМО - 28 мар. Глава Ленинского округа Подмосковья Алексей Спасский позвонил первому выздоровевшему от коронавируса горожанину и узнал о его самочувствии, говорится в сообщении пресс-службы Ленинского городского округа.
На прошлой неделе стало известно о двух инфицированных жителях муниципалитета, которые вернулись из Италии. Медики рассказали, что у одного из пациентов болезнь проходила в легкой форме и по итоговым отрицательным тестам он был выписан из инфекционной больницы.
«Самочувствие прекрасное», – сообщил Спасский после телефонного разговора с выписанным пациентом.
По словам медиков, в состоянии здоровья второго жителя городского округа также наметились улучшения.
Имена заболевших не сообщаются, но специалисты установили круг лиц, с которыми они контактировали. Все они находятся на карантине и под контролем медиков.
Врачи напомнили, что для предотвращения распространения Covid-2019 жителям важно находиться дома, соблюдать самоизоляцию.
Как подчеркнул главврач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев, самый действенный способ остановить распространение инфекции – это карантин.
В Подмосковье от коронавирусной инфекции излечились уже десять пациентов.
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