РИАМО - 28 мар. Глава Ленинского округа Подмосковья Алексей Спасский позвонил первому выздоровевшему от коронавируса горожанину и узнал о его самочувствии, говорится в сообщении пресс-службы Ленинского городского округа.

На прошлой неделе стало известно о двух инфицированных жителях муниципалитета, которые вернулись из Италии. Медики рассказали, что у одного из пациентов болезнь проходила в легкой форме и по итоговым отрицательным тестам он был выписан из инфекционной больницы.

«Самочувствие прекрасное», – сообщил Спасский после телефонного разговора с выписанным пациентом.

По словам медиков, в состоянии здоровья второго жителя городского округа также наметились улучшения.

Имена заболевших не сообщаются, но специалисты установили круг лиц, с которыми они контактировали. Все они находятся на карантине и под контролем медиков.

Врачи напомнили, что для предотвращения распространения Covid-2019 жителям важно находиться дома, соблюдать самоизоляцию.

Как подчеркнул главврач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев, самый действенный способ остановить распространение инфекции – это карантин.

В Подмосковье от коронавирусной инфекции излечились уже десять пациентов.

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