РИАМО - 28 мар. Волонтеры Москвы запустили в рамках всероссийской акции #МыВместе портал для горожан мывместе.мосволонтер.рф, с помощью которого каждый может предложить свою помощь пожилым гражданам, находящимся в самоизоляции, говорится в сообщении.

Волонтеры покупают и доставляют людям, находящимся на самоизоляции, продукты питания, лекарства и товары первой необходимости.

«Механизм работы предельно прост. Желающий подает через сайт заявку, чтобы стать волонтером. На адрес электронной почты ему приходит подтверждение, а также ссылки на дистанционное обучение. Далее с добровольцем свяжется координатор штаба акции и уточнит, в каком округе удобнее оказывать помощь. Также волонтеру назначат дату, время и место инструктажа», - говорится в сообщении.

У желающих стать волонтерами проверят здоровье, для них проведут обучение, а затем направят к конкретному заявителю. О проведенной работе волонтеры подготовят отчеты.

Каждому волонтеру присваивается индивидуальный номер, по которому заявитель сможет убедиться, что перед ним волонтер акции. Всех добровольцев обеспечат средствами гигиены — медицинскими масками и антисептиками.

Через созданный столичными добровольцами сайт свою помощь смогут предложить и организации, заполнив специальную форму.

«Также на сайте можно узнать, чем занять себя и своих близких во время карантина: пройти онлайн-курсы, посмотреть лекции и мастер-классы, виртуально посетить музеи и театры. А еще пользователи сайта могут сами предложить варианты активностей. Самые интересные будут размещаться в специальном разделе», - отмечается в материале.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 614 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1264 случая. В столице применяют целый ряд мер для сдерживания распространения вируса. Так, люди старшего возраста и те, у кого есть хронические заболевания, находятся на самоизоляции.

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